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Общество

Минздрав зарегистрировал обновлённый «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом, сообщила пресс-служба министерства.

Минздрав зарегистрировал «Спутник Лайт» для профилактики новых вариантов COVID-19. Фото: ПАИ

«Антигенный состав был обновлён по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи. Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов», – говорится в сообщении.

Вакцина уже прошла клинические испытания, показав благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, уточнили в ведомстве. Исследователи также обратили внимание на низкую частоту возникновения значимых побочных эффектов.

На данный момент в лабораториях Росздравнадзора завершается государственный контроль качества первых серий препарата. В пресс-службе добавили, что регистрация позволит ввести вакцину в гражданский оборот и начать поставку в регионы.

Напомним, что на позапрошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 544 новых случая COVID-19 (показатель заболеваемости 87,71 на 100 тысяч населения). Большинство случаев коронавируса (306) выявили в Пскове, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. Большинство случаев заболеваний (96,7 %) протекали в форме ОРВИ.

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