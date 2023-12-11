Минздрав зарегистрировал обновлённый «Спутник Лайт»

12:20, 11 декабря 2023, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» с обновлённым антигенным составом, сообщила пресс-служба министерства.

«Антигенный состав был обновлён по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи. Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов», – говорится в сообщении.

Вакцина уже прошла клинические испытания, показав благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, уточнили в ведомстве. Исследователи также обратили внимание на низкую частоту возникновения значимых побочных эффектов.

На данный момент в лабораториях Росздравнадзора завершается государственный контроль качества первых серий препарата. В пресс-службе добавили, что регистрация позволит ввести вакцину в гражданский оборот и начать поставку в регионы.

Напомним, что на позапрошлой неделе в Псковской области зарегистрировали 544 новых случая COVID-19 (показатель заболеваемости 87,71 на 100 тысяч населения). Большинство случаев коронавируса (306) выявили в Пскове, что составляет 56,3 % от общего количества заболеваний по области. Большинство случаев заболеваний (96,7 %) протекали в форме ОРВИ.