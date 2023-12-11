Стефановскую церковь Мирожского монастыря подготовили к реставрации

13:33, 11 декабря 2023, ПАИ

Стефановскую церковь Мирожского монастыря подготовили к реставрации, сообщает телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Церкви планируется вернуть первоначальный облик. В частности, специалисты займутся кровельными работами.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403-1404 гг. В конце XVII в. храм перестроен и заново освящен в 1713 г.

Во время немецкой оккупации 1941-1944 гг. на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался семейный концлагерь (для женщин и детей).

В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику. В 1994 году возвращена Псковской епархии.