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Общество

Завершено расследование дела в отношении четверых участников нападения на псковских десантников

Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых участников нападения на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Фото ФСБ РФ

ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Республики Татарстан Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) 
и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

По версии следствия, 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0. Нападение они осуществили с трех сторон. При этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000-го, погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Гумерова, Мухаметгалиева, Раззакова и Шайхутдинова направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 23 участника боестолкновения были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении четверых лиц уголовные дела рассматриваются судами.

Совместно с оперативными службами продолжается производство оперативно-разыскных мероприятий, а также следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех участников банды, совершивших нападение. Расследование уголовного дела продолжается.

6-я рота 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались шестеро бойцов.

За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.

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