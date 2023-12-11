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Общество

Открывается заявочная кампания премии «Народное признание 2023»

Псковское агентство информации объявляет о старте заявочной кампании Первой общественной премии «Народное признание 2023».

Любой желающий, компания, общественная организация, редакция СМИ или сообщество граждан может выдвинуть претендента на премию в одной из 14 номинаций. Список номинаций опубликован на сайте премии. 

Церемония вручения премии "Народное признание 2022". Фото: ПАИ

Заявочная кампания продлится с 11 по 25 декабря. Выдвинуть номинанта можно, заполнив специальную форму на сайте премии. При этом важно, чтобы выдвигаемая персона или организация соответствовала условиям номинации, а инициатор выдвижения наиболее полно описал заслуги претендента, которые позволяют ему стать участником премии «Народное признание».

После приема заявок эксперты в каждой из номинаций оставят не более 10 претендентов. Отбирать заявки в каждой номинации будут по пять экспертов. Список экспертов Псковское агентство информации опубликует в день окончания этапа выдвижения, 25 декабря.

Премия «Народное признание» является высшей общественной наградой региона за социально значимую деятельность, направленную на улучшение качества жизни жителей области, за вклад в развитие взаимовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в области благотворительности и творчества. 

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