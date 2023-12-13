Ошибочки не вышло: что можно делать на ретроградном Меркурии

11:22, 13 декабря 2023, ПАИ

Астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова развенчивает популярный миф и рассказывает, как продуктивно прожить ближайшие три недели.

Ретроградному Меркурию незаслуженно присвоили статус главного астрологического злодея и виновника многих неприятностей (Однажды мне встретился заголовок «18 дней ада»). Он стал источником мемов, шуток из серии «когда пошла на первое свидание на ретроградном Меркурии», про него даже песни слагают. Всё от того, что Меркурий бывает ретроградным три-четыре раза в год, а значит, выражаясь языком журналистов, даёт много инфоповодов поговорить о себе. Проще говоря, про ретроградный Меркурий слышно из каждого утюга и поминают его всуе даже далекие от астрологии люди. Это закономерно: чем ближе планета к Земле, тем большее влияние оказывает она на её обитателей.

Однако в астрологии бывают периоды и посложнее ретроградного Меркурия. И дело не в том, чтобы напугать обывателя грядущим апокалипсисом, а подсказать, как использовать энергии непростого периода наиболее конструктивно. Я люблю сравнивать астрологический прогноз с прогнозом погоды, потому что аналогия получается очень понятная и наглядная. Если вы увидели в прогнозе дождь, вы берёте с собой зонтик. Если на улице минус двадцать, вы одеваетесь соответственно. А в гололед и туман вряд ли поедете с превышением скорости.

Сегодня не хочу вновь повторять о том, что нежелательно делать на ретроградном Меркурии, уже много раз писала об этом (крайний в своём астропрогнозе на декабрь). Наоборот, хочу сосредоточиться на том, что делать можно и нужно. Напоминаю, что очередной период ретроградного Меркурия нас ждёт с 13 декабря по 2 января (можете валить всё на него).

Итак. Период ретроградного Меркурия хорош для того, чтобы пересдавать любые экзамены. Если, к примеру, у вас не получилось стать водителем даже с пятой попытки, подождите период ретро-Меркурия, больше шансов, что шестая окажется результативной. То же самое касается и отказа от вредных привычек. Если вы много раз садились за написание творческой работы, но бросали на полпути, начните ещё раз. Ретро-Меркурий хорош для любых переделок, доосмысления, доработки, внесения исправлений не только в проекты, творческие работы, но и в отчётность, в документы. На ретроградном Меркурии хорошо пересматривать договоры, вносить в них новые пункты. Можно налаживать старые деловые связи и возвращаться к диалогу со старыми деловыми партнёрами. В целом период хорош для пересмотра планов, стратегий, методов достижения целей. Для торговли период хорош тем, что можно попробовать сбыть залежалый товар, продать вещи, для которых раньше не получалось найти нового хозяина.

На ретроградном Меркурии можно возобновлять давно прерванные занятия. К примеру, вы забросили походы в спортзал или некогда любимое хобби. Периодически подумываете о том, чтобы вернуться. Если вы сделаете это в период ретроградного Меркурия, больше шансов, что вернётесь надолго.

На ретроградном Меркурии очень продуктивно разбирать шкафы, наводить порядок на антресолях, на чердаках и в подвалах. Во-первых, всегда полезно выкидывать старый хлам, а во-вторых, можно отыскать потерянные вещи. Давно забытые предметы быта или гардероба могут получить вторую жизнь, могут прийти неожиданные идеи, как использовать ту или иную вещь.

В целом период хорош, чтобы покопаться в себе, порефлексировать, пообщаться с психологом, особенно если давно хотели, собирались, но откладывали или боялись.

Если вас тянет навести порядок в какой-то сфере, пересмотреть свои взгляды, взять паузу в отношениях, не пренебрегайте этим, не пропускайте важных сигналов. Помните, всегда есть время разбрасывать камни, а есть время собирать.