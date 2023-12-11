Себежанка рассказала о причинах обращения на прямую линию к Михаилу Ведерникову

16:03, 11 декабря 2023, ПАИ

Себежанка рассказала о своем обращении к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии с жителями региона. Об этом пишет районная газета «Призыв».

«О прямой линии с Михаилом Юрьевичем узнала из сообщения по телевизору. Сначала хотела задать вопрос о дорогах, но стоматология оказалась на первом месте. Врачи у нас замечательные, профессионалы, всю жизнь добросовестно выполняют своё дело. Но, посетив другие лечебные учреждения в других городах, вижу, какое там современное оборудование. Поэтому и решила позвонить», – рассказала жительница одной из деревень Себежского района.

Она также отметила, что Михаил Ведерников «как человек и руководитель на своём месте». В прошлом году женщина обращалась к нему по поводу отсутствия света, и вопрос был решён.

«Нужно разговаривать, слышать друг друга, чтобы вопросы решались», – подчеркнула себежанка.

Ранее сообщалось, что правительство области обратилось к президенту РФ Владимиру Путину за поддержкой для реконструкции инфраструктуры на четырёх приграничных территориях. Это касается и Себежа. «Закупим самое современное оборудование. Думаю, скоро все порадуемся результату», – сказал глава региона.

Всего во время прямой линии с губернатором Псковской области, которая состоялась 7 декабря, поступило более двух тысяч вопросов. В полуторачасовом прямом эфире Михаил Ведерников ответил более чем на тридцать вопросов.