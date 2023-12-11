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Общество

Псковичам могут помочь в присмотре за ребёнком

Услугой кратковременного присмотра за детьми могут воспользоваться жители Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Ольга Евстигнеева рассказала, как псковичам могут помочь в присмотре за ребёнком. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

По её словам, это пилотный проект в рамках апробации механизмов организации оказания госуслуг в социальной сфере. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми предоставляется на территории региона как социально-бытовая услуга.

«Если в семье есть несовершеннолетний ребёнок, то жители региона, если нужно куда-то отлучиться из дома по делам, могут один раз в неделю на два часа, но не более, пригласить социального работника. Для этого гражданин должен быть признан в установленном порядке нуждающимся в социальном обслуживании. По каким причинам вы можете пригласить к себе социального работника? Если вы ищете работу, вам необходимо сходить в центр занятости, встать на учёт или на собеседование – в это время с вашим ребёнком будет специалист», – пояснила Ольга Евстигнеева.

Кроме прочего, пригласить социального служащего можно, если родителям нужно посетить государственные учреждения, например, МФЦ или посетить врача. «Вы можете совместно с соцработником спланировать маршрут, по которому он будет гулять с ребёнком. Либо он будет присматривать за ним по месту проживания», – добавила руководитель профильного комитета.

Услуга предоставляется на бесплатной или платной основе в зависимости от дохода в семье. «Нельзя сказать, что этой услугой сейчас активно пользуются, но запросы всё же есть. На 1 декабря этой услугой воспользовались 11 семей», – рассказала Ольга Евстигнеева.

Планируется, что программа будет реализовываться на территории области и в дальнейшем.

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