Дмитрий Шахов: Шахматы входят в тройку видов спора по количеству занимающихся в Псковской области

18:55, 11 декабря 2023, ПАИ

Шахматы входят в тройку видов спорта по количеству занимающихся в Псковской области, заявил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Шахматы с советских времён были вторым или третьим видом спорта по популярности после футбола и хоккея. Мы эту лидирующую точку сейчас держим», – отметил эксперт.

«Думаю, что хоккей в Псковской области похуже сейчас с точки зрения массовости. Поэтому в тройку спортивных федераций по численности занимающихся Псковская федерация шахмат входит», – сказал Дмитрий Шахов.

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