Улицы и тротуары Великих Лук продолжают очищать от снега

22:54, 11 декабря 2023, ПАИ

Улицы и тротуары продолжают очищать от снега в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Ночью велась очистка тротуаров и подходов к объектам социальной сферы. После техника вышла на посыпку дорог и тротуаров песко-соляной смесью. С утра работы продолжили: очистили пешеходные переходы, остановочные павильоны, тротуары, лестничные мостовые переходы, парки и скверы. Очистка производится с помощью техники и бригад рабочих.

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