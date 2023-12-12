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Спорт

Пять муниципалитетов Псковской области не имеют соревновательной шахматной базы

Пять муниципалитетов Псковской области не имеют организационной структуры и помещений для проведения соревнований по шахматам. Об этом сообщил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Пять муниципалитетов Псковской области не имеют соревновательной шахматной базы. Фото ПАИ

«Из всех муниципалитетов только пять не имеют ни организационной структуры, ни помещений для шахмат. Остальные живут активной шахматной жизнью. Там есть тренеры и соревнования. Дети и взрослые ездят на них», – поделился эксперт.

Для районных шахматистов Псковской области есть два специальных российских чемпионата по быстрым и классическим шахматам, подчеркнул Дмитрий Шахов. «Лучшие команды районов могут принимать участие в этих увлекательных и интересных всероссийских турнирах. Новый календарь принесёт ещё один дополнительный школьный турнир, выходом которого является участие в чемпионате мира среди школьников», – сказал он.

Спикер пресс-конференции включил в список муниципалитетов, которые не имеют соревновательной шахматной базы, Усвятский, Невельский, Себежский, Палкинский и Дновский районы. «К сожалению, в этих районах нет тренера -  активиста, кто был бы готов организовать шахматную жизнь. Сегодня структура спортивных комитетов в районах отсутствует. Занимаются специалисты, на которых навешано много всевозможных обязанностей в сфере образования. Это не совсем правильно», – резюмировал Дмитрий Шахов.

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