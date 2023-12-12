Пять муниципалитетов Псковской области не имеют соревновательной шахматной базы

13:32, 12 декабря 2023, ПАИ

Пять муниципалитетов Псковской области не имеют организационной структуры и помещений для проведения соревнований по шахматам. Об этом сообщил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Из всех муниципалитетов только пять не имеют ни организационной структуры, ни помещений для шахмат. Остальные живут активной шахматной жизнью. Там есть тренеры и соревнования. Дети и взрослые ездят на них», – поделился эксперт.

Для районных шахматистов Псковской области есть два специальных российских чемпионата по быстрым и классическим шахматам, подчеркнул Дмитрий Шахов. «Лучшие команды районов могут принимать участие в этих увлекательных и интересных всероссийских турнирах. Новый календарь принесёт ещё один дополнительный школьный турнир, выходом которого является участие в чемпионате мира среди школьников», – сказал он.

Спикер пресс-конференции включил в список муниципалитетов, которые не имеют соревновательной шахматной базы, Усвятский, Невельский, Себежский, Палкинский и Дновский районы. «К сожалению, в этих районах нет тренера - активиста, кто был бы готов организовать шахматную жизнь. Сегодня структура спортивных комитетов в районах отсутствует. Занимаются специалисты, на которых навешано много всевозможных обязанностей в сфере образования. Это не совсем правильно», – резюмировал Дмитрий Шахов.

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