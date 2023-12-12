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Путь до международного шахматного мастера сейчас очень непростой – эксперт

Путь до международного шахматного мастера сейчас очень непростой. Об этом сообщил руководитель АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Путь до международного шахматного мастера сейчас очень непростой – эксперт. Фото: ПАИ

«Путь до международного мастера сейчас очень непростой. Должно сложиться много факторов. Помимо желания самого шахматиста ещё и желание родителей. Возможности какие-то финансовые. С 2014 года звания в нашей стране из-за огромной конкуренции стало гораздо сложнее выполнять», – поделился Святослав Самсонов.

Эксперт также указал, что большое влияние оказывает политическая ситуация. «Сейчас у нас для получения международного звания необходимо определённое количество иностранных шахматистов. Их не всегда получается собрать. Особенно учитывая, что мы, как регион, находимся далеко от азиатских стран, куда могли бы приехать иностранные шахматисты. Мы всегда традиционно взаимодействовали с Прибалтикой. Сейчас у нас с этим регионом проблема», – сказал он.

«Но это не повод расстраиваться. Есть примеры, когда у нас люди становились мастерами FIDE. Это уже международное звание. По-моему, у нас в регионе за последние десять лет три или четыре человека стали такими званиями обладать. Надеемся, что на этом наши шахматисты не остановятся и продолжат дальше свой карьерный рост», – подчеркнул спикер пресс-конференции.

Также президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов заметил, что для получения международного звания необходимо проводить девять турниров всероссийского масштаба в год. «По опыту моих коллег, которые поддерживают одарённых детей, регион выделяет по два миллиона рублей, чтобы спонсировать поездки на такие соревнования и приблизиться к этим званиям. Такая цена вопроса», – добавил эксперт.

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