Псковскую хоккеистку снова вызвали на сборы молодёжной сборной России
Псковскую хоккеистку Анастасию Тельнову снова вызвали на сборы молодёжной сборной России до 18 лет. Об этом сообщается в группе женской хоккейной лиги в соцсети «ВКонтакте».
Всего на сборы вызвано 26 спортсменок.
Напомним, что Анастасия Тельнова играет за хоккейный клуб «Динамо-Нева», который выступает в женской хоккейной лиге. На данный момент её команда идёт на третьем месте в лиге.
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