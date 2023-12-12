Псковскую хоккеистку снова вызвали на сборы молодёжной сборной России

12:46, 12 декабря 2023, ПАИ

Псковскую хоккеистку Анастасию Тельнову снова вызвали на сборы молодёжной сборной России до 18 лет. Об этом сообщается в группе женской хоккейной лиги в соцсети «ВКонтакте».

Всего на сборы вызвано 26 спортсменок.

Напомним, что Анастасия Тельнова играет за хоккейный клуб «Динамо-Нева», который выступает в женской хоккейной лиге. На данный момент её команда идёт на третьем месте в лиге.

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