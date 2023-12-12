Полиция установила личность водителя, сбившего пенсионерку в центре Пскова

14:17, 12 декабря 2023, ПАИ

В Пскове установили личность водителя, сбившего пожилую женщину на Рижском проспекте, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что 16 ноября около 15:30 у дома № 49б на Рижском проспекте неизвестный водитель совершил наезд на 71-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель довёз пострадавшую до места её проживания и уехал.

Полиция благодарит всех неравнодушных граждан и представителей СМИ, оказавших необходимое содействие в розыске.