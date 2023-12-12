Юного жителя Плюссы наградили на Форуме маленьких героев в Москве

16:54, 12 декабря 2023, ПАИ

Девятилетнего жителя Плюссы Игоря Белова наградили на Форуме маленьких героев, который прошёл в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Медали «Юный герой» вручили 16 детям-героям из разных регионов РФ. В числе награждённых – житель Плюссы Игорь Белов.

Напомним, весной этого года Игорь Белов спас из воды пятилетнюю девочку, которая упала в пруд, не смогла выбраться и начала тонуть, тогда мальчик пришёл на помощь.