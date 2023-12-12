563 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Псковской области за неделю

17:07, 12 декабря 2023, ПАИ

563 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Псковской области с 4 по 10 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Большинство заболевших COVID-19 выявлено в Пскове – 353 случая, что составляет 62,7 % от общего количества заболеваний по области. Взрослое население среди больных новой коронавирусной инфекцией составляет 91,6 % от общего числа заболевших.

Напомним, в России в целом и в Псковской области в частности в этом году фиксируется рост заболеваемости коклюшем. По данным комитета по здравоохранению региона, в Псковской области с начала 2023 года выявили 18 случаев. Это не эпидемия, но настороженность уже вызывает, отмечают специалисты.