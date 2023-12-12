Подведены итоги чемпионата Псковской области по лёгкой атлетике

15:50, 12 декабря 2023, ПАИ

Подведены итоги зимнего лично-командного чемпионата Псковской области по лёгкой атлетике среди городов и районов, который прошёл в легкоатлетическом манеже стадиона «Машиностроитель» в Пскове 9 и 10 декабря. Об этом сообщила председатель Федерации лёгкой атлетики Пскова Анна Шкробинец на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов 2009 года рождения и старше.

Среди районов победу одержала команда Псковского района, а среди городов – команда Пскова.

Легкоатлеты посоревновались в беговых дисциплинах, прыжках в высоту, прыжках в длину, тройных прыжках и прыжках с шестом.

Спортсменка центра «Юность», выступающая за Псковский район, Патриция Дёмина установила рекорд Псковской области по прыжкам с шестом с результатом в 2,9 метра.

«Среди мощных результатов – прыжки в высоту Натальи Спиридоновой. Она приняла участие в соревнованиях за команду города. Для нашего манежа 1,86 метра – это очень высокий результат», – подчеркнула Анна Шкробинец.

Все мужчины неплохо пробежали спринт, поделилась эксперт. «Многие выполнили норматив для первого разряда. Такое редко бывает», – сказала она.

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