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Итоги легкоатлетического псковского сезона подвела эксперт

Итоги легкоатлетического псковского сезона подвела председатель Федерации лёгкой атлетики Пскова Анна Шкробинец на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Итоги легкоатлетического псковского сезона подвела эксперт. Фото ПАИ

«На территории Пскова мы провели 12 соревнований. Также спортсмены Пскова поучаствовали в 42 выездных соревнованиях. Это не только наши маленькие, но и взрослые спортсмены-сборники. Константин и Филипп Шабановы, Наталья Спиридонова, Евгений Караваев», – поделилась спикер пресс-конференции.

Самый высокий результат показала Наталья Спиридонова, став победителем Кубка России и чемпионата России в помещении, уточнила Анна Шкробинец. «Мужчины стали призёрами чемпионата России. В целом всё неплохо. Количество занимающихся в этом году выросло. Дети идут заниматься. Появление стадиона «Машиностроитель» стало для этого неплохим подспорьем», – сказала она.

«Порядка 300 спортсменов занимаются в спортивных школах центра «Юность» и «Надежда». К ним добавляются ребята, которые занимаются в беговых сообществах. Некоторые из них на постоянной основе выступают за сборную города и занимают призовые места. У них есть свой ряд соревнований: пробеги, кроссы. Они не так часто выступают на официальных соревнованиях, но есть несколько ребят, которые в них участвуют обязательно», – резюмировала эксперт.

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