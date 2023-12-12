Борис Елкин стал гостем программы на «Серебряном дожде»

19:17, 12 декабря 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

Главное из эфира: