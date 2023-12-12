Борис Елкин стал гостем программы на «Серебряном дожде»
Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.
Главное из эфира:
- тротуары в Пскове в этом году пока не посыпали. Однако после прогнозируемых оттепелей коммунальные службы приступят к их обработке;
- «В этом году Псков побил рекорд по строительству и ремонту дорог». В частности, завершён ремонт улицы Яна Фабрициуса, Октябрьского проспекта, части улицы Юбилейной и улицы Алмазной;
- более 14 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова на сегодняшний день;
- «Работа по вывозу снега будет усилена»;
- «Уже завершён проект и определён подрядчик для устройства ливневой канализации в микрорайоне Шабаны»;
- в частном секторе на дальнем Запсковье проектируется строительство новых улиц и реконструкция существующих, в том числе с выходом на Северный обход;
- в ближайшее время будет выставлен на торги контракт на ремонт подъезда к аэропорту имени княгини Ольги;
- практика ремонта дорог картами продолжится в Пскове в следующем году;
- «Неизбежность наказания – самый важный сдерживающий фактор в борьбе с вандализмом». Для жителей многоквартирных домов лучшим решением будет установка камер;
- в Пскове прошло много мероприятий, которые достойны Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023»;
- городской грантовый конкурс ТОС планируется провести в 2024 году раньше областного.
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