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Борис Елкин стал гостем программы на «Серебряном дожде»

Глава Пскова Борис Елкин стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

Борис Елкин стал гостем программы на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • тротуары в Пскове в этом году пока не посыпали. Однако после прогнозируемых оттепелей коммунальные службы приступят к их обработке;
  • «В этом году Псков побил рекорд по строительству и ремонту дорог». В частности, завершён ремонт улицы Яна Фабрициуса, Октябрьского проспекта, части улицы Юбилейной и улицы Алмазной;
  • более 14 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова на сегодняшний день;
  • «Работа по вывозу снега будет усилена»;
  • «Уже завершён проект и определён подрядчик для устройства ливневой канализации в микрорайоне Шабаны»;
  • в частном секторе на дальнем Запсковье проектируется строительство новых улиц и реконструкция существующих, в том числе с выходом на Северный обход;
  • в ближайшее время будет выставлен на торги контракт на ремонт подъезда к аэропорту имени княгини Ольги;
  • практика ремонта дорог картами продолжится в Пскове в следующем году;
  • «Неизбежность наказания – самый важный сдерживающий фактор в борьбе с вандализмом». Для жителей многоквартирных домов лучшим решением будет установка камер;
  • в Пскове прошло много мероприятий, которые достойны Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023»;
  • городской грантовый конкурс ТОС планируется провести в 2024 году раньше областного.

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