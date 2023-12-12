Валентина Матвиенко поддержала предложение Алексея Наумца о создании отделений Ассоциации ветеранов СВО в регионах
Необходимо консолидировать ветеранские организации России, которые занимаются поддержкой участников СВО, увековечиванием памяти погибших героев и патриотическим воспитанием, приводит «СенатИнформ» слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Так она прокомментировала предложение члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Наумца поручить сенаторам помочь в регистрации отделений Ассоциации ветеранов СВО во всех регионах.
Парламентарий отметил, что Ассоциация ветеранов СВО появилась в мае в целях консолидации всероссийских, региональных и местных общественных объединений по поддержке участников специальной военной операции. Основными задачами организации является содействие в решении социальных и медицинских вопросов, трудоустройство, вовлечение ветеранов в общественную жизнь, а также патриотическое воспитание и сохранение памяти о героях.
По словам Алексея Наумца, подобные организации сейчас зарегистрированы всего в 23 регионах России, поэтому он попросил коллег активнее включаться в работу по создании региональных отделений Ассоциации ветеранов СВО и подбору достойных кандидатов на руководящие должности.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников провёл встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных и женсоветом, на которой также присутствовал Алексей Наумец.
Напомним, Совет Федерации принял закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО.
Валентина Матвиенко поддержала предложение Алексея Наумца о создании отделений Ассоциации ветеранов СВО в регионах
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