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Общество

Валентина Матвиенко поддержала предложение Алексея Наумца о создании отделений Ассоциации ветеранов СВО в регионах

Необходимо консолидировать ветеранские организации России, которые занимаются поддержкой участников СВО, увековечиванием памяти погибших героев и патриотическим воспитанием, приводит «СенатИнформ» слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Так она прокомментировала предложение члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Наумца поручить сенаторам помочь в регистрации отделений Ассоциации ветеранов СВО во всех регионах.

Парламентарий отметил, что Ассоциация ветеранов СВО появилась в мае в целях консолидации всероссийских, региональных и местных общественных объединений по поддержке участников специальной военной операции. Основными задачами организации является содействие в решении социальных и медицинских вопросов, трудоустройство, вовлечение ветеранов в общественную жизнь, а также патриотическое воспитание и сохранение памяти о героях.

По словам Алексея Наумца, подобные организации сейчас зарегистрированы всего в 23 регионах России, поэтому он попросил коллег активнее включаться в работу по создании региональных отделений Ассоциации ветеранов СВО и подбору достойных кандидатов на руководящие должности.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников провёл встречу с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных и женсоветом, на которой также присутствовал Алексей Наумец.

Напомним, Совет Федерации принял закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО.

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