Телефоны управления образования изменились в Великих Луках

11:31, 13 декабря 2023, ПАИ

Изменились контактные телефонные номера управления образования администрации Великих Лук. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию города.

Теперь дозвониться до начальника управления и в приёмную можно по номеру 7-81-40, а позвонить заместителю начальника – по номерам 7-81-50, 7-81-45, 7-81-70.

В отдел дошкольного образования великолучане могут обратиться по номеру 7-81-66, в отдел общего образования – 7-81-35.

По номеру 7-81-64 можно дозвониться в отдел дополнительного образования, а по телефону 7-81-67 – в отдел по молодёжной политике.

Ранее сообщалось о смене телефонных номеров у управляющих компаний Великих Лук.