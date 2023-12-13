Пособие на погребение можно будет оформить на «Госуслугах»

14:01, 13 декабря 2023, ПАИ

Социальное пособие на погребение можно будет оформить на портале «Госуслуги». Такой законопроект приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

Пособие на погребение будет выплачиваться на основании заявления, подаваемого в Фонд пенсионного и социального страхования РФ (в том числе через портал «Госуслуги»), а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти.

Получить пособие на погребение сможет человек, который возьмёт на себя все расходы по организации похорон, вне зависимости от факта родства с умершим.

Напомним, что кредиторы в России больше не смогут существенно увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам и займам, если заёмщик отказался оформлять программу страхования. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.