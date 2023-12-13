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Общество

Пособие на погребение можно будет оформить на «Госуслугах»

Социальное пособие на погребение можно будет оформить на портале «Госуслуги». Такой законопроект приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

Пособие на погребение будет выплачиваться на основании заявления, подаваемого в Фонд пенсионного и социального страхования РФ (в том числе через портал «Госуслуги»), а также сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, без получения по требованию справки о смерти.

Получить пособие на погребение сможет человек, который возьмёт на себя все расходы по организации похорон, вне зависимости от факта родства с умершим.

Напомним, что кредиторы в России больше не смогут существенно увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам и займам, если заёмщик отказался оформлять программу страхования. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.

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