Номинация «Событие» лидирует по количеству заявок на премию «Народное признание»

16:46, 13 декабря 2023, ПАИ

Номинация «Событие» на данный момент лидирует по количеству заявок на премию «Народное признание».

В номинации «Событие» заявлен Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона», который прошёл в деревне Платишино Красногородского района в этом году во второй раз. Кроме того, поданы пробег колонны от военно-исторического клуба «Моторы Победы» и фестиваль воздушных змеев «Высоко в небе».

Также жители Псковской области активно продолжают подавать заявки на участие в премии. Среди них в номинации «Призвание» – врач – травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев, а также руководитель и основатель Псковского частного музея винтажной куклы Ирина Кендрали.

Андрей Устьянцев проводит операции при неправильном сращении костей при переломах лодыжек, голени по методу, разработанному в отделении.

Ирина Кендрали же – это руководитель и основатель Псковского частного музея винтажной куклы. Она регулярно проводит экскурсии для детей, рассказывая им об истории, о куклах и об игрушках советского прошлого, говорится в заявке.

В номинации «Инициатива» попробует побороться Военно-исторический клуб «Моторы Победы» из Невеля. Гордостью объединения является оригинальный ходовой образец гусеничного танка Т-38 1936 года. Сейчас клуб ведет активную работу по созданию площадки «Связь Рабоче-крестьянской Красной армии» и восстанавливает оригинальную довоенную пехотно-артиллерийскую кухню, отмечается в заявке.

Кроме того, в номинации «Паблик для народа» заявлена группа Псковской областной клинической больницы. Учреждение стремится к обеспечению максимальной доступности и информированности пациентов. В заявке говорится, что благодаря наличию госпаблика больница может оперативно распространять информацию о работе, новых методах лечения и мероприятиях.

Остальные заявки находятся на проверке у организаторов. О том, кто первым подался на участие в премии, можно прочитать по ссылке.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.