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Общество

Номинация «Событие» лидирует по количеству заявок на премию «Народное признание»

Номинация «Событие» на данный момент лидирует по количеству заявок на премию «Народное признание». 

Заявки продолжают поступать на премию «Народное признание». Фото: ПАИ

В номинации «Событие» заявлен Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона», который прошёл в деревне Платишино Красногородского района в этом году во второй раз. Кроме того, поданы пробег колонны от военно-исторического клуба «Моторы Победы» и фестиваль воздушных змеев «Высоко в небе». 

Также жители Псковской области активно продолжают подавать заявки на участие в премии. Среди них в номинации «Призвание» – врач – травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев, а также руководитель и основатель Псковского частного музея винтажной куклы Ирина Кендрали.

Фото здесь и далее: предоставлены авторами заявки

Андрей Устьянцев проводит операции при неправильном сращении костей при переломах лодыжек, голени по методу, разработанному в отделении.

Ирина Кендрали же – это руководитель и основатель Псковского частного музея винтажной куклы. Она регулярно проводит экскурсии для детей, рассказывая им об истории, о куклах и об игрушках советского прошлого, говорится в заявке.

В номинации «Инициатива» попробует побороться Военно-исторический клуб «Моторы Победы» из Невеля. Гордостью объединения является оригинальный ходовой образец гусеничного танка Т-38 1936 года. Сейчас клуб ведет активную работу по созданию площадки «Связь Рабоче-крестьянской Красной армии» и восстанавливает оригинальную довоенную пехотно-артиллерийскую кухню, отмечается в заявке.

Кроме того, в номинации «Паблик для народа» заявлена группа Псковской областной клинической больницы. Учреждение стремится к обеспечению максимальной доступности и информированности пациентов. В заявке говорится, что благодаря наличию госпаблика больница может оперативно распространять информацию о работе, новых методах лечения и мероприятиях. 

Остальные заявки находятся на проверке у организаторов. О том, кто первым подался на участие в премии, можно прочитать по ссылке. 

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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