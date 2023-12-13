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Две тысячи километров ЛЭП восстановили энергетики в Псковской области

Две тысячи километров ЛЭП восстановили сотрудники «Россети Северо-Запад» после начала снегопадов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Две тысячи километров ЛЭП восстановили энергетики в Псковской области. Фото: ПАИ

Во время снегопадов на смене работало 109 бригад, последствия непогоды они устраняли при помощи 114 единиц техники. Всего энергетики подключили 99 линий электропередачи и 1,6 тысячи трансформаторных подстанций.

«Почти неделю в регионе непогода – снегопады, шквалистый ветер и колебания температуры от -10 до +1 градуса. Все это время филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работал в режиме повышенной готовности, с сегодняшнего дня энергетики перешли в особый режим. Из-за осадков и перепадов температуры на линиях электропередачи образуются ледяные «шубы». Большая часть линий электропередачи построена более 50 лет назад. Проектные решения и нормативы того времени не рассчитаны на современную климатическую нагрузку», – отметили в компании.

Сотрудники энергетической компании зимой работают круглосуточно, обходя каждую линию электропередачи и вручную, метр за метром, удаляя лёд с проводов, пояснили в «Россетях».

Все социально значимые объекты региона в настоящее время получают электроэнергию в полном объёме. Без электроснабжения остаются около шести тысяч жителей области. «Специалисты будут работать до полного восстановления сети после непогоды», – подчеркнули в компании.

Псковичей призвали соблюдать технику безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Напомним, 13 декабря в Псковской области температура в течение суток будет от -3 до +2 градусов. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что циклонический вихрь «Ваня» надвигается на Северо-Запад России. Вихрь закрывает небо плотными облаками, приносит снег и заметно повышает температуру.

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