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Общество

Практическое занятие «Дружины» прошло в Стругах Красных

Практическое занятие для членов Стругокрасненского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошло на базе Владимирской средней школы. Об этом пишет газета «Струги».

Практическое занятие «Дружины» прошло в Стругах Красных. Фото здесь и далее: газета «Струги»

Перед собравшимися выступил руководитель районного отряда Анатолий Банаев. Он рассказал о плане работ и продемонстрировал оборудование, с которым дружинники будут выходить на дежурство.

Следующим этапом занятий стала медицинская подготовка. О том, как правильно оказать первую помощь, наложить повязки, о различных случаях, в которых могут оказаться дружинники, рассказала медицинский работник Татьяна Васильева. На манекенах она показала, как правильно выполнять манипуляции.

Автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В её ряды уже вступило более 1 600 человек. Члены отряда проходят тренировки по тактической медицине, огневой подготовке, а также по химической, радиационной и биологической защите.

Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.

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