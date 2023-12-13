Практическое занятие «Дружины» прошло в Стругах Красных

15:46, 13 декабря 2023, ПАИ

Практическое занятие для членов Стругокрасненского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошло на базе Владимирской средней школы. Об этом пишет газета «Струги».

Перед собравшимися выступил руководитель районного отряда Анатолий Банаев. Он рассказал о плане работ и продемонстрировал оборудование, с которым дружинники будут выходить на дежурство.

Следующим этапом занятий стала медицинская подготовка. О том, как правильно оказать первую помощь, наложить повязки, о различных случаях, в которых могут оказаться дружинники, рассказала медицинский работник Татьяна Васильева. На манекенах она показала, как правильно выполнять манипуляции.

Автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» была создана по распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В её ряды уже вступило более 1 600 человек. Члены отряда проходят тренировки по тактической медицине, огневой подготовке, а также по химической, радиационной и биологической защите.

Для предложения кандидатуры достаточно прислать резюме на почту druzhina@pskov.ru.