Мемориальную доску Герою РФ Денису Дементьеву открыли в Пскове

19:10, 13 декабря 2023, ПАИ

Мемориальную доску Герою России Денису Дементьеву торжественно открыли в многопрофильном правовом лицее № 8 Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В церемонии открытия приняли участие представители администрации Пскова, депутаты, руководство и учащиеся лицея, родные героя и представитель филиала фонда «Защитники Отечества».

«Мы должны помнить тех, кто отдал свою жизнь за защиту нашей Родины. Сохраняя память о героях, мы увековечиваем их подвиги», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пскове впервые пройдёт открытое первенство по боксу памяти Героя России Дениса Дементьева.

Денис Дементьев – уроженец Пскова, командир парашютно-десантного взвода одного из подразделений псковского соединения ВДВ, участник специальной военной операции. Принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области. Смертельное ранение получил при выходе со своим подразделением из окружения. Награждён орденом Мужества, звание Героя России присвоено указом президента РФ посмертно. Денис Дементьев активно занимался боксом, имел звание мастера спорта, трижды становился чемпионом ВДВ по боксу, побеждал в других турнирах.