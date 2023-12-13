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Общество

Ещё 20 псковских контрактников отправились на воинскую службу

Очередная группа контрактников отправилась из Пскова на воинскую службу сегодня, 13 декабря, передаёт «Первый Псковский».

Фото здесь и далее: «Первый Псковский»

В этот раз на учебный полигон перед направлением в воинские части отправилось порядка 20 человек.

«Сам по себе, просто пошёл. Появилось желание пойти. Может, не так нужен, но всё-таки какая помощь. Что смогу, то сделаю, изо всех своих сил. За своих ребят, за Родину, за близких, за родных. Настрой вообще отличный. Настроение хорошее. Нужен, вот и иду», – сказал военнослужащий Игорь Ушаков.

Игорь Ушаков

У военкомата контрактникам выдали тёплые сапоги и сухпайки, впереди у них дорога до учебного центра. Там с мужчинами проведут занятие, а после распределят по местам в зависимости от уровня подготовки и военно-учётной специальности. В учебном центре добровольцы будут находиться примерно две-три недели.

Военнослужащий получает выплаты, включая зарплату, дополнительные выплаты и компенсации. Он имеет право получать льготы: служебное жильё или компенсацию за наём жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета. Кроме того, после 20 лет службы военнослужащим предоставляются право на льготную пенсию в статусе ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также предоставляются единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Кандидат на прохождение военной службы по контракту может обратиться в любой военный комиссариат Псковской области по месту жительства.

Во всех комиссариатах работают инструкторы для облегчения сбора и прохождения мероприятий отбора.

Также подробную информацию можно получить по телефонам 29-91-10, 66-73-45 или непосредственно в военном комиссариате по адресу Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 3.

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