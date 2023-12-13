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Общество

Почти 70 тысяч китайских туристов оформили электронные визы в Россию

Почти 70 тысяч китайских туристов оформили электронные визы в Россию с начала августа, приводит «Интерфакс» слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Для удобства китайских граждан на официальном сайте МИД России по оформлению электронной визы создана версия на китайском языке, сказала она.

Отмечается, что электронную визу в Россию с 1 августа 2023 года могут получить граждане 55 государств. Она позволяет иностранцам находиться на территории страны в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около 50 долларов.

Напомним, что российские туристы для новогодних праздников из стран Европы чаще всего выбирают Италию. В то же время в число популярных новогодних направлений у россиян вошли Узбекистан и Армения.

Ранее были названы самые необычные новогодние туры по России, а также новые виды туризма в стране. Кроме того, сообщалось, что в России вырос спрос на горнолыжный отдых. На 8–14 % выросли и цены в российских отелях.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу. Сообщалось также, что востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз. С туристическим потенциалом региона ознакомились туроператоры, оценив более десяти объектов.

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