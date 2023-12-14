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Культура

Новую концепцию «Серебряного ожерелья России» завершат к марту

Новую концепцию визуализации историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» представили на заседании рабочей группы по развитию маршрута. Планируется, что к началу марта 2024 года концепция будет доработана с учетом замечаний и предложений, поступивших от регионов, сообщили в аппарате полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. 

Фото: музей-заповедник "Изборск"

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках V Международного туристского форума «TRAVEL HUB. Путешествуй». Участники рабочей группы подвели промежуточные итоги деятельности и обозначили ключевые направления деятельности на 2025 год. В частности, обсуждение коснулось внедрения муниципального туристского стандарта, разработке программ подготовки гидов-экскурсоводов, актуализации национального календаря событий, а также участия региональных и муниципальных музеев в проекте «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья» и дальнейшей интеграции музейного сообщества в проект.

Заместитель полпреда Любовь Совершаева отметила участие регионов в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. «Масштаб, уникальность, грандиозность представленных на выставке достижений у каждого посетителя вызывает чувство гордости за нашу страну. И сам проект „Серебряное ожерелье России“, который связал единым брендом весь Северо-Запад, находится в числе достижений России на платформе „Россия — страна достижений», — отметила Любовь Совершаева. 

Любовь Совершаева заверила, что лучшим из проектов будет оказана поддержка в своих регионах. «Проекту „Серебряное ожерелье России“ 11 лет, конечно, за это время изменились технологии, много нового появилось в возможности визуализации, и, самое главное, изменился сам проект — от маршрутов, соединяющих исторические центры и достопримечательности, „Серебряное ожерелье“ стало объединяющей основой, брендом всего Северо-Западного федерального округа. Совершенно очевидно, что и подход к визуализации проекта тоже настало время изменить», — сказала заместитель полномочного представителя. 

Участники заседания также обсудили выбор столицы «Серебряного ожерелья России» и организацию медийного продвижения. По их мнению, идея наделения небольших территорий переходящим статусом столицы показала себя как одна из самых ярких и интересных инициатив, рожденных проектом «Серебряное ожерелье России».

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