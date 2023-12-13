Чем удивит посетителей Псковская область в День региона на выставке «Россия»

17:43, 13 декабря 2023, ПАИ

Чем удивит посетителей Псковская область в День региона на выставке «Россия» в Москве, рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.

«В нашем праздничном пространстве не только на территории зоны культурных проектов, а вообще на территории 75-го павильона на протяжении всего дня зрителей будут удивлять наши персонажи – из произведения «У Лукоморья». Этих персонажей в этом году мы видели на нашей поляне в Михайловском. На выставке «Россия» они на какое-то время будут жить в павильоне. И я думаю, их такой необычный вид будет привлекать внимание всех посетителей», – сказала Ольга Тимофеева.

По её словам, вечером запланирована концертная программа. Среди исполнителей – Лиза Матрёшка, группа Drum and Jazz, а также творческий коллектив «Сказ». Его руководитель Константин Абабков также будет присутствовать, несмотря на травмы, полученные при предыдущем выступлении, когда он установил национальный рекорд беспрерывной игры на балалайке.

Отметим, что День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.