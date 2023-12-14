Владимир Путин: У российской экономики достаточный запас прочности

12:34, 14 декабря 2023, ПАИ

У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперёд, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, в первую очередь это произошло благодаря высокой консолидации российского общества. «За предыдущие десятилетия Россия укрепила запас прочности и устойчивости в финансах и экономике», – также подчеркнул глава государства.

Отметим, что реальная зарплата в России по итогам года вырастет примерно на 8 %, реальные доходы населения – примерно на 5 %. А с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят на 18 %.

Напомним, что прямая линия и большая пресс-конференция для Владимира Путина – традиционный формат общения и обратной связи. В последний раз прямая линия с главой государства проходила в июне, а пресс-конференция – в декабре 2021 года.

Отметим, что журналист ПАИ Диана Михайлова принимает участие в большой пресс-конференции Владимира Путина.