Россия уничтожила 747 танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления ВСУ

13:10, 14 декабря 2023, ПАИ

Войска России уничтожили 747 танков и почти 2,3 тысячи различных бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала так называемого украинского контрнаступления, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Вот это и есть демилитаризация», – подчеркнул Владимир Путин.

Также глава государства заявил, что в настоящий момент необходимости во второй волне мобилизации в России нет.

Напомним, что ещё 15 октября президент РФ заявил, что так называемое украинское контрнаступление полностью провалилось.

Отметим, что спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.