Новогоднюю ёлку установили в Пушкинских Горах

13:43, 14 декабря 2023, ПАИ

Новогоднюю ёлку установили на площади в Пушкинских Горах. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Ель привезли с улицы Звездной – дерево спилили, так как оно мешало жителям этой улицы.

«Сегодня ель получила вторую жизнь, став главным украшением Пушкинских Гор в период новогодних праздников!» – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что городскую ёлку устанавили в Гдове и Великих Луках. Кроме того, в субботу, 2 декабря, ёлку установили в Пскове.