Новогоднюю ёлку установили в Пушкинских Горах
Новогоднюю ёлку установили на площади в Пушкинских Горах. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
Ель привезли с улицы Звездной – дерево спилили, так как оно мешало жителям этой улицы.
«Сегодня ель получила вторую жизнь, став главным украшением Пушкинских Гор в период новогодних праздников!» – отметили в газете.
Ранее сообщалось, что городскую ёлку устанавили в Гдове и Великих Луках. Кроме того, в субботу, 2 декабря, ёлку установили в Пскове.
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