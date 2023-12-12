Городская ёлка в Великих Луках готова к праздникам

20:28, 12 декабря 2023, ПАИ

Городская ёлка в Великих Луках полностью готова к праздникам, сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своём Telegram-канале.

«И вот она нарядная. Главная городская ёлка фактически находится в полной готовности к праздникам. Спасибо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и правительству региона за поддержку инициативы администрации Великих Лук и подарок нашим горожанам в Новому году. В Великих Луках действительно царит праздничная атмосфера», – написал Андрей Беляев, добавив, что скоро в городе установят остальные сказочные фигуры.

Напомним, по периметру ёлки также предусмотрены специальные праздничные ограждения.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках установили светящиеся арки, одну из которых, однако, испортили вандалы. Специалисты демонтируют арку для проведения ремонта, но неизвестно, удастся ли восстановить конструкцию.