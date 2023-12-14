Владимир Путин ответил на вопрос, почему цены на отечественные автомобили в космосе

15:57, 14 декабря 2023, ПАИ

Ситуацию с ростом цен на продукцию АвтоВАЗа прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Один из журналистов, задавая вопрос, отметил, что цены на автомобили АвтоВАЗа «улетели в космос». Президент не согласился с такой оценкой, но признал, что ценник на них вырос на 40 %.

По словам главы государства, рост цен на отечественные автомобили связан с тем, что часть автокомпонентов в них были иностранными. Однако АвтоВАЗ справляется с выпуском машин, подчеркнул Владимир Путин и выразил надежду, что увеличение выпуска приведёт к снижению цен на продукцию.

Некоторые думали, что с уходом иностранных автопроизводителей российский автопром рухнет, однако их прогнозы не сбылись, заключил президент.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск модели Lada Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске.