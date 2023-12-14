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Общество

О возможностях медицинского туризма узнали гости стенда Псковской области на выставке «Россия»

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов презентовал медучреждение на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

О возможностях медицинского туризма узнали гости стенда Псковской области на выставке «Россия». Фото здесь и далее: группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте»

Посетителям стенда Псковской области Евгений Панферов рассказал о медицинских услугах, которые медучреждение может предложить жителям России, а также о возможностях медицинского туризма.

«Интересно было сыграть с коллегами и участниками выставки в настольную игру на медицинскую тематику, разработанную специалистами нашей больницы. Приятно, что в такой неформальной обстановке мы можем пообщаться, рассказать о нашей работе», – поделился главврач.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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