С пенсионеров не будут брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

16:20, 14 декабря 2023, ПАИ

Пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – отметил глава государства.

Напомним, что в начале декабря Госдума РФ одобрила законопроект, по которому банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг с физических лиц, которым нужна социальная поддержка. Этот же законопроект одобрил Совет Федерации 13 декабря.

Отметим, что кредиторы в России больше не смогут существенно увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам и займам, если заёмщик отказался оформлять программу страхования. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.