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Общество

Для части россиян отменят комиссию при оплате ЖКУ

Для части россиян отменят банковскую комиссию при оплате обязательных жилищно- коммунальных услуг, пишет «Парламентская газета».

Комиссию отменят для части населения, которая нуждается в социальной поддержке. Соответствующее решение принял Совфед на пленарном заседании сегодня, 13 декабря.

Изначально такую комиссию предлагали отменить для всех россиян. Однако ко второму чтению подготовили поправку об адресности этой льготы. Перечень льгот впоследствии установит Правительство России.

Отмечается, что документ внесёт изменения в Жилищный кодекс и отдельные законодательные акты. Он введёт запрет на комиссию для людей, которые нуждаются в социальной поддержке, для кредитных организаций и платёжных агентов.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что 23 зарубежных бренда планируют выйти на российский рынок, в то время как в 2023 году на рынок вышли 19 брендов.

Напомним, что кредиторы в России больше не смогут существенно увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам и займам, если заёмщик отказался оформлять программу страхования. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.

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