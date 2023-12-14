Профсоюзный лидер о прямой линии с Владимиром Путиным: Были затронуты волнующие каждого человека темы

17:34, 14 декабря 2023, ПАИ

Темы, которые были затронуты на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, совмещенной с большой пресс-конференцией, волнуют каждого человека в стране, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Президент России Владимир Путин традиционно ответил на вопросы по всем сферам жизнедеятельности нашего государства, ну и, собственно говоря, профсоюзов. То, что реальная заработная плата вырастит без учета инфляции – тоже большое достижение. Мы это фиксируем и понимаем, что это общая заслуга, в том числе и профсоюзного движения России. Очень важные моменты были отмечены и по теме специальной военной операции – обращались граждане, которые находятся на передовой, что необходимо получить дополнительные документы, а кто-то не может получить социальные льготы и выплаты. Такие обращения мы тоже фиксируем на территории нашего субъекта. И тоже исчерпывающие ответы дал наш президент», - сказал Игорь Иванов.

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 4 часа 11 минут. На нее поступило 2,8 млн различных вопросов.

В большой пресс-конференции Владимира Путина также приняли участие журналист ПАИ Диана Михайлова и главный редактор газеты Бежаницкого района «Сельская новь» Любовь Озерская.

Как проходила прямая-линия президента России, а также на какие вопросы ответил Владимир Путин, читайте в специальном сюжете ПАИ.