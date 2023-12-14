Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Профсоюзный лидер о прямой линии с Владимиром Путиным: Были затронуты волнующие каждого человека темы

Темы, которые были затронуты на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, совмещенной с большой пресс-конференцией, волнуют каждого человека в стране, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Игорь Иванов о прямой линии с Владимиром Путиным: Были затронуты темы, волнующие каждого человека в стране. Фото: ПАИ

«Президент России Владимир Путин традиционно ответил на вопросы по всем сферам жизнедеятельности нашего государства, ну и, собственно говоря, профсоюзов. То, что реальная заработная плата вырастит без учета инфляции – тоже большое достижение. Мы это фиксируем и понимаем, что это общая заслуга, в том числе и профсоюзного движения России. Очень важные моменты были отмечены и по теме специальной военной операции – обращались граждане, которые находятся на передовой, что необходимо получить дополнительные документы, а кто-то не может получить социальные льготы и выплаты. Такие обращения мы тоже фиксируем на территории нашего субъекта. И тоже исчерпывающие ответы дал наш президент», - сказал Игорь Иванов. 

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 4 часа 11 минут. На нее поступило 2,8 млн различных вопросов.

В большой пресс-конференции Владимира Путина также приняли участие журналист ПАИ Диана Михайлова и главный редактор газеты Бежаницкого района «Сельская новь» Любовь Озерская. 

Как проходила прямая-линия президента России, а также на какие вопросы ответил Владимир Путин, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 декабря 2023

Глава Бежаницкого района: Важная тема прямой линии Путина – поддержка отечественных производителей
14 декабря 2023

Профсоюзный лидер о прямой линии с Владимиром Путиным: Были затронуты волнующие каждого человека темы
14 декабря 2023

Медведев: Будущее нашей страны связано с Владимиром Путиным
14 декабря 2023

Президент России рассказал о развитии новых регионов
14 декабря 2023

Сессия Псковского областного Собрания переносится на 25 декабря
14 декабря 2023

Псковские политики и общественники смотрят прямую линию с Владимиром Путиным в медиацентре ПАИ
14 декабря 2023

Владимир Путин: Существование России без суверенитета невозможно
14 декабря 2023

Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...