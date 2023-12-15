Марина Борисенкова: Путин говорит доступным и понятным каждому языком

09:11, 15 декабря 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов и жителей РФ, доносит смысл доступным и понятным каждому языком, считает депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения ВОИ Марина Борисенкова.

«Очень важно, что наш лидер говорит доступным и понятным языком. Каждому гражданин понятно, что он говорит и переживает за страну. Для меня очень важно, что президент поблагодарил наших волонтеров. Он поблагодарил всех граждан нашей Родины за то, что мы помогаем ребятам, которые находятся в зоне СВО. Очень приятно, что была затронута тема спорта. Потому что я спортсмен. Спорт должен развиваться, потому что действительно объединяет. Очень хорошая встреча, очень хороший диалог. И он необходим для того, чтобы люди чувствовали себя уверенными», – сказала Марина Борисенкова в бедесе с корреспондентом ПАИ по итогам прямой линии главы государства 14 декабря.

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина продолжалась более четырех часов.