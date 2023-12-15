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Политика

Алла Сердцева: Путин глубоко погружен во все вопросы

Президент России Владимир Путин глубоко погружен во все вопросы, он не только владеет информацией, но и хорошо парирует оппонентами, заявила командир Псковского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева корреспонденту ПАИ после трансляции совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.

Алла Сердцева о прямой линии Владимира Путина: Руководитель нашей страны глубоко погружен во все вопросы. Фото: ПАИ

«Очень приятно его слушать. Видно, как руководитель нашей страны глубоко погружен во все вопросы. Он четко понимает причинно-следственные связи, у него отличное чувство юмора. Он не только владеет информацией, он ещё хорошо парирует оппонентам. Меня, как руководителя студенческих отрядов, интересуют вопросы о трудоустройстве ребят, вопросы зарплат ребят. И сегодня было озвучено, что поднимется минимальная оплата труда, поднимутся зарплаты для ребят. Это значит, что следующим летом наши бойцы студенческих отрядов смогут получить большие зарплаты и наши вожатые получат большие зарплаты. И это то, что я не могу не отметить и чему не могу не порадоваться. Для меня важно, что наши бойцы получат достойные зарплаты и что у наших ребят будут новые трудовые объекты», – сказала Алла Сердцева.

Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина продолжалась более четырёх часов. На нее поступило 2,8 млн различных вопросов.

В большой пресс-конференции Владимира Путина также приняли участие журналист ПАИ Диана Михайлова и главный редактор газеты Бежаницкого района «Сельская новь» Любовь Озерская.

Как проходила прямая линия с президентом России, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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