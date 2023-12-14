Дмитрий Быстров: После прямой линии Владимира Путина рождается чувство спокойствия за страну

21:28, 14 декабря 2023, ПАИ

После прямой линии президента России Владимира Путина рождается чувство спокойствия за страну, написал глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

«Десятки самых разных вопросов за четыре часа прямого диалога. А в целом почти три миллиона звонков, сообщений и видеообращений. Прямая линия с президентом страны – это каждый раз событие», – отметил глава района.

«Как гражданин России, как глава муниципалитета могу сказать: при взгляде на Владимира Путина рождается чувство спокойствия – за страну, за наше сегодня и завтра. Горжусь нашим президентом! Спасибо за поддержку!» – заключил Дмитрий Быстров.

В большой пресс-конференции Владимира Путина также приняли участие журналист ПАИ Диана Михайлова и главный редактор газеты Бежаницкого района «Сельская новь» Любовь Озерская.

Как проходила прямая линия президента России, а также на какие вопросы ответил Владимир Путин, читайте в специальном сюжете ПАИ.