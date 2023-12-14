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Политика

Оксана Филиппова: Прямая линия Владимира Путина – самый мощный социологический опрос

Прямая линия президента России Владимира Путина – это самый мощный социологический опрос, позволяющий гражданам донести свою позицию и оценку до руководства страны, написала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

«Сегодня вместе с коллегами, главами муниципальных образований и руководителями профильных комитетов правительства Псковской области смотрела прямую линию президента России Владимира Владимировича Путина, совмещённую с итоговой пресс-конференцией, которая стала главной темой сегодняшнего дня. Прямая линия «Итоги года» с президентом является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку до руководства страны», – отметила она.

«Это анализ работы государственной системы, а также возможность обратить внимание главы государства на проблемы, возникающие на местах, сообщить детали, которые мешают реализовать нацпроекты и госпрограммы», – подчеркнула Оксана Филиппова.

В большой пресс-конференции Владимира Путина также приняли участие журналист ПАИ Диана Михайлова и главный редактор газеты Бежаницкого района «Сельская новь» Любовь Озерская.

Как проходила прямая линия президента России, а также на какие вопросы ответил Владимир Путин, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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