Найдена ушедшая из дома 17-летняя псковичка

09:22, 15 декабря 2023, ПАИ

Найдена ушедшая из дома 17-летняя псковичка, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девушка обнаружена в Пскове. Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, представителей СМИ, оказавших необходимое содействие в розыске.

Ранее сообщалось, что 7 декабря девушка ушла из дома в деревне Родина Псковского района.