Найдена ушедшая из дома 17-летняя псковичка
Найдена ушедшая из дома 17-летняя псковичка, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девушка обнаружена в Пскове. Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, представителей СМИ, оказавших необходимое содействие в розыске.
Ранее сообщалось, что 7 декабря девушка ушла из дома в деревне Родина Псковского района.
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