Наталья Исакова: Участники форума ТОС в Пскове обменялись практиками с коллегами со всей России

12:02, 15 декабря 2023, ПАИ

Участники форума ТОС, который прошёл в Пскове, обменялись лучшими практиками с коллегами со всей России, рассказала ПАИ член Общественной палаты России Наталья Исакова.

Всего месяц назад были подведены итоги V Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС», где опыт Псковской области по работе с ТОС был признан лучшим в России, напомнила она.

«Вчера уже в Пскове состоялся форум территориальных общественных самоуправлений. Участники были отмечены наградами, смогли не только обменяться лучшими практиками внутри региона, но и со своими коллегами из других регионов. Это всё – показатели системной работы в данном направлении. Хоть ТОС – это и местное самоуправление, но думаю, что жителям очень важно, чтобы об их достижениях знали, они могли обменяться опытом, иметь возможность создать коллаборации со своими соседями в других поселениях», – рассказала Наталья Исакова.

Напомним, форум территориальных общественных самоуправлений «Сплоченность общества – гарантия успеха: успешный регион – успешная Россия» проходит в Пскове 14 декабря и собрал около 150 представителей ТОС со всей страны. Ранее опыт Псковской области по работе с ТОС был признан лучшим в России.