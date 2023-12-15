Память погибших журналистов почтили в Пскове

12:09, 15 декабря 2023, ПАИ

В Росгвардии почтили память военных корреспондентов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Среди них – офицер пресс-службы Росгвардии, военный журналист, полковник Сергей Постнов, который погиб в ЛНР при исполнении воинского долга, и старший лейтенант Анатолий Ягодин.

Сергей Постнов участвовал в освобождении населённых пунктов Харьковской области и ЛНР. Он посвятил свою жизнь служению Отечеству, за что был награждён государственными наградами – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.

Старший лейтенант Анатолий Ягодин погиб при выполнении редакционного задания на Северном Кавказе. Он был награждён орденом Мужества (посмертно). Также на стене дома, где он жил, и на стене школы, в которой он учился, его коллеги установили мемориальные доски.

Напомним, что сегодня чтят память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.