Память погибших журналистов почтили в Пскове
В Росгвардии почтили память военных корреспондентов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Среди них – офицер пресс-службы Росгвардии, военный журналист, полковник Сергей Постнов, который погиб в ЛНР при исполнении воинского долга, и старший лейтенант Анатолий Ягодин.
Сергей Постнов участвовал в освобождении населённых пунктов Харьковской области и ЛНР. Он посвятил свою жизнь служению Отечеству, за что был награждён государственными наградами – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.
Старший лейтенант Анатолий Ягодин погиб при выполнении редакционного задания на Северном Кавказе. Он был награждён орденом Мужества (посмертно). Также на стене дома, где он жил, и на стене школы, в которой он учился, его коллеги установили мемориальные доски.
Напомним, что сегодня чтят память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Наталья Исакова: Участники форума ТОС в Пскове обменялись практиками с коллегами со всей России
Настольные игры представила Псковская областная больница на стенде региона на выставке «Россия»
В Псковском перинатальном центре от отцов снова требуют тест на COVID-19 для присутствия на родах