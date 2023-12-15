Владимир Путин поздравил псковичку с 95-летием

14:36, 15 декабря 2023, ПАИ

Труженице тыла, псковичке Марии Миловановой в честь 95-летия вручили поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской Думе.

Депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая от лица депутатов поздравила Марию Милованову с 95-летием, а также пожелала крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, что ранее депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поздравил с 95-летием Анастасию Иванову, а жительница Себежа Валентина Павлова отметила 90-летие.