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Общество

Достижения здравоохранения Псковской области представлены на выставке «Россия» в Москве

С системой здравоохранения Псковской области и её последними достижениями можно познакомиться на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Об том ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Достижения здравоохранения Псковской области представлены на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Для гостей проводят различные тематические программы. Студенты Псковского медицинского колледжа проводят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, проходят презентации ведущих лечебных учреждений региона: Псковской областной клинической больницы, Псковского областного клинического онкологического диспансера, Псковского областного клинического перинатального центра, Псковской областной инфекционной клинической больницы.

Напомним, что система здравоохранения активно развивается благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, в Псковской области приобрели более 6,5 тысячи единиц медицинского оборудования, капитально отремонтировали более 50 объектов здравоохранения, построили 111 ФАПов, приобрели более 220 автомобилей для выездов врачей на дом к пациентам.

Кроме того, в регионе существуют меры поддержки для врачей и студентов-целевиков. За последние два года в систему здравоохранения Псковской области впервые трудоустроились более 400 врачей и средних медицинских специалистов.

Напомним, что почти 50 человек прошли осмотр онколога на стенде Псковской области в Москве.

Отметим, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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