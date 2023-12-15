Почти 50 человек прошли осмотр онколога на стенде Псковской области в Москве

12:40, 15 декабря 2023, ПАИ

Почти 50 человек посетили онколога на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Гости стенда смогли пройти дерматоскопию родинок и новообразований кожи. Люди смогли получить первичную консультацию и рекомендации. Они активно используют возможность посетить врача, отметили в комитете.

Напомним, что ранее стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ украсили в преддверии новогодних праздников. Кроме того, стенд региона стал темой выпуска программы «Доброе утро» на Первом канале.

Отметим, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

Также 20 декабря на выставке пройдёт День Псковской области.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.