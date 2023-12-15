Портреты агрессора в буллинге нарисовала псковичам психолог

17:28, 15 декабря 2023, ПАИ

Психологические портреты агрессора в буллинге составила педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Елена Цветкова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«70 % педагогов подвергаются буллингу, а также ему подвергается каждый ребёнок. Как правило, все зависит от индивидуальных особенностей, от того, как всё сложилось, чтобы ребёнок или вышел из конфликта и ситуация не повторилась, или буллинг продолжается», – пояснила психолог.

При этом всегда есть тот, кто начинает травлю, в начальной школе этот буллинг начинает педагог, пояснила она.

«Портрет агрессора – если жестокое обращение в семье, стили родительского воспитания – ребёнок хочет утвердиться в школе. Когда он был в школе жертвой, его перевели в другую школу, и он понимает, что там ему надо утвердиться, тогда ребёнок также становится агрессором. Чаще, конечно, из-за проблем в семье», – сказала Елена Цветкова.