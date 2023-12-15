Признаки жертвы школьного буллинга перечислили псковичам

16:50, 15 декабря 2023, ПАИ

Как распознать ребёнка, который подвергается школьному буллингу, рассказала член Псковского регионального отделения Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Яна Разогреева на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Сейчас говорят, что дети – дети дистанта. Они постоянно в телефоне, постоянно в интернете. Лично общение у них не складывается, они не умеют вести себя в коллективе. Наша задача – внимательно к этому относиться. У буллинга есть свои признаки – когда человек не хочет идти в школу, когда просят дополнительные деньги, пропадают вещи. Это тоже признаки буллинга. Дети, которые подвергаются буллингу, говорят: «Я могу обратиться к родителям, но меня не услышат». Если это действительно происходит, то ребёнок начинается замыкаться», – отметила она.

Не получив поддержки от родителей, ребёнок вряд ли обратится за помощью к кому-то другому, уточнила Яна Разогреева.